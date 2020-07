Abruzzo: sport, Liris su accordo tra Regione e Napoli calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un grande spot per l'Abruzzo, un'occasione unica per promuovere le nostre bellezze e la cultura dell'accoglienza turistica". Così l'assessore regionale allo Sport, Guido Liris, ha commentato l'accordo, illustrato oggi a Napoli, che porterà la squadra di calcio partenopea a effettuare il ritiro pre-campionato a Castel di Sangro (Aq) per i prossimi sei anni, rinnovabili per altri sei. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. (segue) (Gru)