Molise: Iorio su Centro Covid, sorti di nostra Regione le decidono i molisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto per il Centro Covid si presta necessariamente a considerazioni sia di ordine politico che tecnico. Il primo dato che si coglie è il trionfo dei dirigenti e l'assenza della politica. Il principale responsabile di questa situazione ha il nome di Donato Toma che, con quel suo atteggiamento di presuntuosa testardaggine è andato, come sempre, contro la decisione doppia del Consiglio regionale e contro la richiesta di 120 sindaci. Il risultato ottenuto è stata la ridicolizzazione del Molise a Roma e l'obiettivo prefissato che portasse il ministero a decidere di non decidere". Inizia così il duro attacco del Consigliere regionale Michele Iorio (Iorio Molise) a proposito di un potenziamento della rete ospedaliera regionale in vista di un'eventuale nuova emergenza Covid. "Anche il ministero, dal canto suo, non è esente da responsabilità clamorose derivanti da un comportamento anticostituzionale. Mi spiego. Tutti dimenticano che lo Statuto regionale - spiega ancora Iorio - è legge di valenza costituzionale e prevede che la programmazione spetta al Consiglio. Quanto stabilito dal decreto, e cioè che il ministero valuta progetti approvati con atto regionale, tiene presente la valenza costituzionale del dettato che la programmazione di una Regione spetta al Consiglio regionale. Un dettato costituzionale che viene completamente stravolto e disatteso da Toma e dallo stesso ministero che, nel prevedere un terzo piano Covid per la regione Molise forse non considera il fatto che questo dovrà essere sottoposto all'attenzione del Consiglio. Altrimenti sarà impugnabile". (segue) (Gru)