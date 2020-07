Molise: Iorio su Centro Covid, sorti di nostra Regione le decidono i molisani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ogni caso il terzo piano, se corrisponde a quanto si apprende dalle testate giornalistiche, rappresenta la soluzione peggiore per il Molise perché coinvolgendo come centro Covid tutti gli ospedali pubblici del Molise decreta un regresso di tutta l'offerta sanitaria pubblica molisana. Insomma, con un sol colpo, abbiamo ottenuto uno schiaffo in faccia come molisani, una figuraccia per il Molise e un atteggiamento anticostituzionale da parte di un ministero che decide al posto di chi ha il diritto costituzionale di farlo. Il tutto condito dalla perdita di un'occasione per la nostra regione ad avere un centro interregionale, nonostante Roma avesse già dato la disponibilità a tale scopo. Le conseguenze - conclude Iorio - per il futuro saranno la distanza tra pazienti e ospedali pubblici, l'aumento della mobilità passiva con conseguente aggravio dei costi per i molisani e l'esistenza di centri misti (Covid e non Covid) ritenuti disastrosi fino a qualche minuto fa per tutte le altre regioni tranne che per il Molise". (Gru)