Campania: Iovino (M5s), Università Parthenope a Nola è motivo di orgoglio per la città

- "La notizia dell'apertura di un nuovo Ateneo dell'Università degli Studi Parthenope a Nola è motivo di grande orgoglio per una città che ha dimostrato, negli anni, di essere un riferimento in molti settori". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle e segretario dell'ufficio di presidenza della Camera Luigi Iovino, a margine della firma del protocollo d'intesa tra il Rettore dell'Università Parthenope e il sindaco di Nola per la realizzazione di una sede dell'Ateneo. "Un territorio che, grazie all'impegno della sua comunità - ha proseguito Iovino - si è sempre distinta per un particolare fermento culturale. Ed è importante che, in vista della realizzazione di una nuova sede ex novo, sia stata prevista comunque una ripresa delle attività didattiche in locali messi a disposizione dal Comune. Questo darà fin da subito la possibilità ai tantissimi studenti del comprensorio Nolano di non dover più fare i conti con problemi logistici e di trasporto, ma di poter studiare senza spostarsi e seguire i corsi nel loro territorio. E ben presto avranno a loro disposizione spazi nuovi inclusivi e accessibili". (Ren)