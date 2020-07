© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opera d'arte di Paolo De Cuarto raffigurante Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, sarà messa all'asta per beneficenza a favore del progetto Non toccate i bambini". L'annuncio in una nota: "La mostra evento si svolgerà giovedì presso il Banco Preziosi Nazionale di Napoli alle ore 19. L'opera sarà presentata da Diego Armando Maradona Junior".(Ren)