Cultura: De Magistris, i "lupi" di Liu Ruowang lasciano Napoli per Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da pochi giorni i lupi hanno lasciato la nostra piazza Municipio per trasferirsi nella bellissima Firenze. Questa mattina abbiamo inaugurato, insieme al sindaco Dario Nardella, al direttore delle gallerie degli Uffizi, al console generale della Repubblica popolare cinese e all'assessore alla cultura, la mostra di Liu Ruowang Lupi in arrivo". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Due città storiche unite da un ponte di arte contemporanea internazionale. Di questi tempi bui la rinascita non può che avvenire attraverso la cultura che, nei secoli, ha sempre rappresentato un faro per l'umanità". (Ren)