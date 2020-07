Campania: Aquino (Noi Campani), dal centrodestra non arriva cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è dare risposta ai bisogni della comunità. Dal centrodestra non può venire nessun segnale di cambiamento. E' sempre più diviso e ripiegato su stesso in Campania". Lo ha affermato Ciro Aquino, segretario provinciale di Noi Campani con Mastella ad Avellino, incontrando un gruppo di amministratori irpini: "La battaglia politica si gioca soprattutto sulla capacità di fare senza dimenticare l'anima di ogni progetto che non è la ricerca di posizioni e di rendite, ma il territorio e le famiglie che vi abitano. Se guardiamo alla capacità concreta di poter essere efficace nel governo della Campania, da una parte c'è una giunta regionale uscente, che pur con errori e imperfezioni, è riuscita a reagire all'emergenza coronavirus in maniera fattiva e a parare i colpi della catastrofe economica, e dall'altra vediamo una coalizione che ha indicato il proprio candidato presidente solo una settimana fa dopo una serie infinita di ricatti, giochi di palazzo e drammi psicologici". Quindi ha spiegato: "Nella nostra regione del centrodestra e della sua ispirazione moderata e centrista non resta più nulla. Restano solo le macerie. La regione Campania riceverà dalla riprogrammazione dei fondi strutturali europei circa 750 milioni di euro che dovrà utilizzare per sanità, scuola, fondi di garanzia e lavoro". (Ren)