Campania: Ciarambino (M5s), via libera dal consiglio a mozione per anticipare saldi

- "Oggi abbiamo conseguito un risultato fondamentale per la ripresa dell'economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficoltà per gli effetti dell'emergenza sanitaria. Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione a mia firma con la quale chiedo di far partire immediatamente la stagione dei saldi". Lo ha annunciato il capogruppo M5s Valeria Ciarambino: "Nei giorni scorsi ho voluto confrontarmi con le associazioni degli esercenti e delle piccole imprese, per capire come poter dare loro concretamente una mano. Ed è dopo aver recepito le loro istanze che avevo lanciato la proposta di anticipare la stagione dei saldi, la cui partenza era stata inizialmente prevista per il 1 agosto. Una scelta che reputo assurda in un momento drammatico per una categoria messa letteralmente in ginocchio dalla recessione post Covid". (segue) (Ren)