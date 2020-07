Imprese: Ubi Banca, Unioncamere Lombardia e Innexta insieme per sostenere aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Pmi svolgono un ruolo fondamentale come motore di sviluppo del paese, e Ubi Banca sente con forza la responsabilità di sostenerne i piani di investimento, soprattutto in un momento delicato per l’economia come quello che stiamo attraversando”, ha aggiunto Stefano Vittorio Kuhn, aggiungendo che l’accordo “apre nuove possibilità di intervento a favore del tessuto imprenditoriale del territorio lombardo e conferma la validità di azioni congiunte che consentano di cogliere le opportunità legate alle evoluzioni del mercato, valorizzando le strategie imprenditoriali sensibili alle tematiche di sviluppo sostenibile”. Oggi più che mai, ha commentato infine il presidente di Innexta Giovanni Da Pozzo, c’è bisogno di alleanze per fronteggiare la difficile contingenza economica. “Grazie a questo accordo sinergico le competenze di Innexta sui prodotti Fintech e Finanza complementare corporate vengono integrate e potenziate con un solo grande obiettivo: accompagnare le imprese lombarde garantendo loro un aiuto rapido, concreto ed efficace”. (Com)