Sud: Peluso (Fd'I), indennizzi e abbattimento Irap per sostenere le imprese turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un indennizzo di 10mila euro da suddividere tra il 2020 e il 2021 e l'abbattimento dell'Irap per entrambi gli anni al fine di sostenere le imprese economiche del settore turistico". Lo ha proposto dalla vice responsabile delle politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, incontrando una rappresentanza degli imprenditori del settore della costiera sorrentina: "Visto il fallimento del decreto Rilancio e, particolarmente, del bonus vacanze, il settore turistico continua a versare in uno stato economico disastroso per far fronte al quale occorre adottare misure di supporto corpose ed immediate per tutte le attività turistiche e particolarmente per quelle alberghiere, b&b, di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, villaggi turistici". Secondo Peluso: "Particolarmente nel Sud occorre intervenire con urgenza per evitare che l'intero settore venga travolto dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla pandemia". Quindi ha concluso: "Bisogna puntare su un piano regionale per lo sviluppo turistico in Campania e nelle Regioni del Sud affinché, insieme con la fiscalità di vantaggio ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, tale settore possa diventare volano di sviluppo e per il lavoro stabile e di qualità per questo territorio e per l'intera nazione". (Ren)