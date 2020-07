Campania: Amabile (Pd), con nuova legge inizia corsa a obiettivo zero barriere architettoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello approvato oggi è un importante provvedimento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie al proficuo lavoro della sesta commissione che ho l'onore di presiedere, abbiamo appena approvato una legge che ci consentirà di porre in essere una serie di interventi finalizzati ad agevolare l'accesso alle spiagge mediante l'abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti nelle aree individuate. Oggi abbiamo dato una accelerata concreta verso l'obiettivo zero barriere". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Pd Tommaso Amabile. (Ren)