Campania: Viglione (M5s), sequestro depuratore Vitulazio (Ce) prova fallimento Regione

- "Il sequestro del depuratore intercomunale di Vitulazio (Ce), ritenuto all'origine della famigerata macchia nera alla foce dell'Agnena è l'ennesima, tragica dimostrazione di come della tanto decantata rivoluzione nel ciclo delle acque annunciata da De Luca non esiste alcuna traccia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano M5s Vincenzo Viglione: "I nostri sospetti trovano oggi una drammatica conferma, se è vero che le indagini e gli esami sui campioni hanno confermato che quel fiume scuro, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, è l'effetto di scarichi illeciti di acque reflue urbane non depurate". Viglione ha concluso: "Un fallimento sulla pelle dei cittadini, che trova conferma nell'esigenza ravvisata in commissione ambiente la scorsa settimana di fare il punto sullo stato di attuazione della legge regionale 15/2015 che ad oggi non ha dato alcuna risposta a nodi estremamente importanti, in ordine ai controlli e alla organizzazione della gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio della Campania". (Ren)