Campania: Borrelli (Verdi) indagini celeri e chiare su responsabilità inquinamento nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo che si proceda celermente nelle indagini e che se si svolgano in maniere chiara e trasparente, vogliamo che i colpevoli di questo disastro siano messi di fronte alle proprie responsabilità e che ne paghino le conseguenze, servono in questo caso provvedimenti molto severi". Lo ha detto il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in merito al sequestro del depuratore di Vitulazio (Ce): "Che degli amministratori, che dovrebbero garantire la sicurezza e la tutela del territorio, potrebbero essere i responsabili di questo disastro ambientale ci fa rabbrividire, per questo ora chiediamo giustizia rapidamente". (Ren)