Coronavirus: Cossu, ruolo commercialista fondamentale durante emergenza (2)

- "Non si può fare a meno di includere nel dialogo tecnici come i commercialisti - ha ribadito Cossu - che sono prossimi al territorio e quindi conoscono le reali problematiche dei contribuenti e del sistema-Paese. Oggi purtroppo non c'è un orientamento favorevole in tal senso, ma mai come nei momenti di crisi emerge come lo Stato non possa fare a meno del commercialista". "Questo perché - ha spiegato Cossu - serve più che mai un tecnico che conosca tre elementi fondamentali: legge, imprese e mercato, temi portanti la cui conoscenza profonda distingue il professionista di altissimo profilo. A questo punto subentrano i problemi del 'rating reputazionale' e della specializzazione". In merito l'esperto di diritto societario ha sottolineato come "il 'tuttologo' sia l'opposto del bravo professionista. La specializzazione è proprio l'elemento che rende realmente il commercialista unico nel suo campo, oltre a essere un requisito fondamentale che insieme allo studio universitario contribuisce a formare il giovane professionista". Una specializzazione che per Cossu emerge nella monografia "Armonizzazione contabile e sistemi di informazione societaria", pubblicato nell'aprile di quest'anno per le edizioni Esi, in cui l'esperto fa una panoramica della disciplina contabile ponendo l'accento sugli aspetti aspetti problematici del sistema. Cossu chiude ricordando la proposta di introdurre il "'commercialista di base', un esperto che cura gli interessi fiscali della popolazione sul territorio, utile quindi a ridurre la possibilità di evasione, a beneficio dello Stato, e a fornire al cittadino un servizio essenziale". (Ren)