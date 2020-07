Università: Rivellini (Fd'I), rette scontate per chi torna al Sud, De Luca segua iniziativa di Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi di lockdown abbiamo assistito a degli attacchi ignobili da parte di De Luca ai nostri giovani. Il governatore ha imposto un folle coprifuoco, minacciando di presentarsi alle feste di laurea con il lanciafiamme. Un violenza verbale e politica inaccettabile e senza precedenti". Lo ha dichiarato Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per Fratelli d'Italia. "La nostra 'meglio gioventù' non può essere aggredita in questo modo - ha proseguito Rivellini - Lo sceriffo, ormai con chiare mire da Imperatore, dovrebbe ascoltare le proposte di Nello Musumeci, che sta guidando con coraggio e competenza la Regione Sicilia. Il governatore di Fd'I ha messo in campo un piano finanziario che prevede uno sconto alle rette universitarie per gli studenti siciliani che decidono di finire il corso di studi a casa propria. Invece di spargere terrore De Luca dovrebbe infondere speranza, perché non è vero che la nostra gioventù è tutta bruciata, persa tra reddito di cittadinanza e movida. C'è una meglio gioventù che qui rimane, che qui lavora e qui porta sviluppo. Questa gioventù va incoraggiata a fare sempre meglio. Bravo Nello Musumeci" ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)