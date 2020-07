Tlc: Tim, al via cavo sottomarino per lo sviluppo della banda ultralarga in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha completato la realizzazione del primo cavo sottomarino ad alta potenzialità trasmissiva che collega la Sardegna con il continente: la nuova infrastruttura nazionale, in grado di trasportare servizi a 100 gbps, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della banda ultralarga nell’isola e fare fronte agli incrementi di traffico registrati negli ultimi mesi nelle reti fissa e mobile a seguito dell’’emergenza Covid-19, con l’utilizzo dello smart working e della didattica online, oltre a quelli previsti per il periodo estivo. Stando al relativo comunicato stampa, il sistema realizzato sulla tratta tra Civitavecchia e Sassari fa parte della nuova piattaforma fotonica nazionale di Tim: una rete ad altissima capacità all’avanguardia in tecnica Wdm (Wavelength division multiplexing), basata sull’ultima generazione di nodi fotonici, pienamente automatizzata, e in grado di supportare velocità di 100 gbps fino a 1.800 chilometri di distanza e di 200 gbps fino a 800 chilometri. Questo sistema sottomarino, prosegue la nota, si integra sulla infrastruttura di trasporto nazionale di Tim che si articola in oltre 16 mila chilometri di fibra e che sostiene un traffico dati complessivo di oltre 50 terabit per secondo. (segue) (Com)