Imprese: Ubi Banca, Unioncamere Lombardia e Innexta insieme per sostenere aziende

- È stato firmato oggi, presso la sede della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, un protocollo d’intesa tra Unioncamere Lombardia, Ubi Banca e Innexta (Consorzio camerale per il credito e la finanza) per sostenere il sistema economico lombardo nella delicata fase della ripartenza, alla luce del difficile contesto generato dall’emergenza Covid-19. Secondo quanto si apprende dal relativo comunicato stampa, alla firma del protocollo hanno partecipato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, Stefano Vittorio Kuhn, responsabile della macro area territoriale Milano ed Emilia Romagna di Ubi Banca, e Paolo Ferrè, consigliere delegato di Innexta. Le parti, prosegue la nota, si sono impegnate a collaborare su iniziative di sostegno alle imprese, con particolare riguardo a opportunità che favoriscano i processi di innovazione, digitalizzazione, sviluppo e crescita dimensionale, anche attraverso la messa a disposizione di specifici strumenti e risorse finalizzate. Al centro dell’attenzione soprattutto le Pmi, per le quali le parti lavoreranno al fine di individuare e rendere disponibili iniziative che favoriscano reali opportunità di ripresa e sviluppo. (segue) (Com)