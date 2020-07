Coronavirus: Cossu, ruolo commercialista fondamentale durante emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo del commercialista è stato fondamentale durante l'emergenza coronavirus: sono stati il motore dell'Italia esercitando una funzione di 'cuscinetto' tra le imprese e il mercato. Soprattutto gli imprenditori, infatti, si sono affidati al commercialista, che ha quindi evitato il fallimento delle realtà economiche di primario interesse per il Paese". Lo ha dichiarato all'Agenzia Nova Francesco Cossu, commercialista esperto di diritto societario, titolare di studi a Napoli, Firenze e Milano. "I commercialisti - ha proseguito il professore straordinario di Diritto commerciale presso l'università telematica Pegaso - hanno continuato a lavorare incessantemente anche durante il lockdown per aiutare i cittadini a richiedere quei contributi e prestiti che si sono rivelati vere boccate d'ossigeno per le pmi italiane". Alla luce della riscoperta centralità del commercialista, Cossu ha auspicato "un riconoscimento anche a livello governativo di questa figura professionale, elevandone, per esempio, il ruolo a rango costituzionale". Cossu, che possiede il titolo di console onorario dello Zambia, ha evidenziato come "il sistema tributario italiano sia tra i più complicati del mondo e necessiti quindi, al di là dell'altissimo grado di preparazione da parte del commercialista, di una forte semplificazione del sistema in sé. E' nell'agenda di ogni governo la riforma fiscale, ma senza l'apporto del commercialista al tavolo decisionale ogni discussione risulta priva di incisività". (segue) (Ren)