Abruzzo: Pescara, Bohemian Rhapsody al Teatro d’Annunzio

- La cultura nella città dannunziana resta ancora la regina delle manifestazioni estive. Infatti tra le iniziative per l'estate 2020 del comune di Pescara e dell'Ente manifestazioni pescaresi, una manifestazione che unisce una tradizione della bella stagione, ossia il cinema all'aperto, alla volontà di offrire a residenti e turisti un'occasione di svago, di ricreazione culturale e di aggregazione. Domani, martedì 14 luglio alle ore 21.15, verrà infatti proiettato gratuitamente il premiatissimo film "Bohemian Rhapsody", diretto da Bryan Singer, quale evento - anteprima di una rassegna che sarà presentata nei prossimi giorni. "Siamo convinti di aver messo in piedi come amministrazione comunale, unitamente all'Emp - fa sapere l'assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone - una proposta interessante per gli amanti della 'settima arte', ma non solo per gli appassionati. Un'occasione gradevole di intrattenimento, ma anche per affrontare la calura estiva in una location open come quella del teatro d'Annunzio". L'obiettivo è quello di garantire, in un momento molto difficile per il settore della cultura e dello spettacolo, la creazione di un polo estivo cinematografico e culturale che possa essere un momento di svago, di ricreazione culturale e di aggregazione sociale per la cittadinanza e i villeggianti che raggiungeranno il territorio abruzzese. La manifestazione di martedì si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza relativi all'emergenza sanitaria. (Gru)