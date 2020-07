Viabilità: Anas, a giugno il traffico cresce del 53 per cento rispetto a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viabilità sulla rete viaria Anas segna un costante aumento: la fase 3 ha avviato un progressivo riallineamento ai trend storici dello stesso periodo dello scorso anno: rispetto al mese precedente, a giugno, l’indice di mobilità rilevata dell’Osservatorio del traffico Anas segna una crescita del 53 per cento sui veicoli totali, con un incremento medio settimanale di sei punti percentuali. Stando al relativo comunicato stampa, sempre rispetto al mese di maggio il traffico feriale è aumentato del 35 per cento mentre quello prefestivo e festivo, con la sospensione della serrata e la riapertura dei confini fra le regioni, è salito rispettivamente di 83 e 13 punti percentuali. Più contenuta la crescita che ha interessato il comparto dei veicoli pesanti, pari al 19 per cento, che ha continuato a lavorare durante tutto il periodo di emergenza per garantire i beni di prima necessità: la differenza con giugno 2019 si attesta a 7,6 punti percentuali raggiungendo, come per il traffico globale, i valori di inizio febbraio. Complessivamente, rispetto a giugno dello scorso anno è stata registrata una flessione del traffico pari al 18 per cento. (Com)