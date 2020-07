Napoli: in fiamme deposito pullman di Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in un deposito di pullman in disuso in via Saggese ad Afragola (Na) è scoppiato un vasto incendio. Tutti i veicoli presenti nel deposito sono stati raggiunti dalle fiamme e il fumo ha raggiunto i vicini Comuni di Acerra e Giugliano in Campania. I Vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione sono al lavoro per le operazioni di spegnimento e i primi rilievi. Ancora ignote le cause dell'incendio. (Ren)