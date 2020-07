Aerospazio: Febbo (Regione Abruzzo), proseguono accordi con Thales Alenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Thales Alenia Space, Massimo Comparini, ha confermato la conclusione del processo di selezione di 18 dipendenti che saranno in servizio a partire dal prossimo primo agosto nell'ambito delle attività aziendali di space economy. Lo ha comunicato l'assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, sottolineando che “le risorse sono state individuate, dopo un percorso di selezione, attraverso una o più organizzazioni aventi i requisiti per tale tipo di servizio nonché attraverso somministrazione diretta con la società Thales Alenia Space Italia: tutto ciò per evitare il sub-appalto come deciso nel bando space economy”. L’assessore ha poi confermato di essere “costantemente informato di tutti i vari passaggi direttamente dall’amministratore delegato Massimo Comparini, ed entro questa settimana tutte le attività saranno completate per consentire la vigenza dei contratti a partire dal primo agosto anche se, operativamente, visto il periodo di ferie, la presenza in azienda potrà avvenire dalla seconda metà di agosto”. Stando a Febbo, l’Ad ha formalmente comunicato la propria disponibilità a un incontro istituzionale allargato alle rappresentanze sindacali da svolgersi la settimana prossima dove illustrare i dettagli dell'accordo sottoscritto. (Com)