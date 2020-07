Campania: Ciarambino (M5s), via libera dal consiglio a mozione per anticipare saldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Far partire i saldi subito equivale a dare immediatamente ossigeno a commercianti e imprese, contribuendo a far tornare la gente nei negozi, dando così una spinta ai loro affari. Ora mi aspetto che la giunta regionale dia immediatamente attuazione alla mia proposta approvata oggi, senza attendere un solo giorno di più". Quindi l'esponente campano del M5s ha spiegato: "Il risultato ottenuto è la dimostrazione che soltanto attraverso un confronto con le categorie, possiamo individuare soluzioni rapide ed efficaci". E infine ha concluso, ricordando di essere candidata alla presidenza della Regione Campania: "Ed è per questo che, una volta al governo della Campania, istituirò tavoli permanenti con tutte le categorie, così da produrre proposte efficaci e realmente rispondenti alle esigenze delle singole categorie" (Ren)