Campania: Laboccetta (Polo Sud), parlamentari di FI latitanti

- "I parlamentari campani di Forza Italia ignorano l'appello e si danno alla latitanza". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Parola d'ordine: meglio non rischiare - ha proseguito il presidente di Polo Sud - E Stefano Caldoro resta sempre più solo nella lotta contro il superfavorito Vincenzo De Luca. Forse, il solo De Siano, potrebbe candidarsi per esclusivi giochi interni. Liste in alto mare e ricerca affannosa di candidature. Insomma, un quadro da sbarco in Normandia mentre la grande armata del governatore uscente si gonfia a dismisura. Qualcuno avvisi Berlusconi, la campanella dell'ultimo giro in Campania è già suonata", ha concluso Laboccetta. (Ren)