Campania: Cnal, su lavoratori Bros bene Regione, pessimo de Magistris

- "Sulla collocazione al lavoro dei formati Bros, all’accelerazione della Regione corrisponde la politica dilatoria e del no da parte del sindaco di Napoli e pur essendo giunti quasi alla fine della telenovela, l’atteggiamento di De Magistris non ci piace”. È quanto ha dichiarato il segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi, sulla definizione delle procedure del progetto parchi al quale sono interessati i lavoratori Bros. Maurizio Attanasio responsabile Cnal Bros ha aggiunto: "Bisogna dare atto al presidente De Luca di aver rispettato, fino ad ora gli impegni assunti per far partire il 'progetto ambiente e parchi' al fine di collocare i lavoratori Bros. Lo stesso non possiamo dire di de Magistris che ha tentato in tutti i modi di rallentarne il corso e inspiegabilmente ha tenuto fuori dal progetto importanti aree a verde". "Il comune di Napoli - ha concluso Ronghi - oramai alla bancarotta incapace di far utilizzare parchi e aree a verde ai napoletani, come il Parco dei Camaldoli e la Villa Comunale di Napoli, preferisce tenerli chiusi e nel massimo degrado per non utilizzare le risorse che la Regione ha messo a disposizione. Atteggiamento penalizzante per Napoli e per i lavoratori Bros". (Ren)