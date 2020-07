Napoli: Nonno (Fd'I), impedire adozione di cani pericolosi a pregiudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando il mio amore smisurato per gli amici a quattro zampe e, contestualmente, la mia vicinanza agli agenti rinviati a giudizio dopo essere stati costretti, nell'esercizio delle proprie funzioni, a eliminare un cane di razza pitbull che li ha aggrediti per difendere il proprio padrone pregiudicato, vi è bisogno di mettere in campo un intervento legislativo che miri a vietare l'adozione di cani potenzialmente aggressivi da parte di soggetti pregiudicati". Lo ha affermato in una nota il consigliere comunale napoletano Marco Nonno di Fratelli d'Italia: "La magistratura, nel caso di questi agenti, farà il suo corso, sicuro che possano essere scagionati da ogni accusa, ma un intervento legislativo è assolutamente indispensabile". (Ren)