Imprese: Ubi Banca, Unioncamere Lombardia e Innexta insieme per sostenere aziende (2)

- Il protocollo, prosegue la nota, intende poi agevolare le sinergie tra la banca e le imprese iscritte alle Camere di commercio lombarde al fine, per esempio, di migliorare la conoscenza delle loro esigenze creditizie e dei fabbisogni. La prima iniziativa in programma è un webinar che avrà luogo lunedì 20 luglio, dal titolo “L’intervento delle Camere di commercio lombarde e Ubi Banca a sostegno delle Pmi nella fase di rilancio economico”: l’incontro è riservato alle Pmi e vedrà la partecipazione di Roberto Valente, responsabile dell’area Servizi per le imprese, assistenza e sviluppo Pmi di Unioncamere Lombardia, Stefano Vittorio Kuhn, e il direttore di Innexta Danilo Maiocchi. “Le Camere di commercio lombarde sono consapevole delle difficoltà che le nostre imprese stanno affrontando, e per questo abbiamo messo in campo risorse straordinarie per sostenere la ripresa del sistema produttivo lombardo, ma non è sufficiente: occorre offrire nuovi strumenti e servizi che favoriscano processi di innovazione e digitalizzazione”, ha commentato Auricchio, sottolineando che “fare rete è sempre positivo, ma l’unione di intenti in un momento di grave criticità come quello che stiamo vivendo è ancora più importante e significativo”. (segue) (Com)