Sardegna: Solinas e Fasolino, con 6,5 milioni per università Olbia prende forma progetto ambizioso

- Sei milioni e mezzo per la nuova Università di Olbia. Con la delibera approvata nella seduta di ieri la giunta regionale - riferisce una nota - ha stanziato le risorse per la riqualificazione di un immobile nel centro storico della città e la realizzazione della sede operativa del polo universitario "UniOlbia". Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Christian Solinas, che sottolinea: "È un'azione emblematica del modello di sviluppo che proponiamo per la Sardegna. Riqualifichiamo spazi urbani per restituirli alla collettività, condividendo con i territori una sfida: formare i nostri giovani per prepararli a conquistare il loro futuro e quello della nostra isola". "Ora è veramente tutto pronto - ha evidenziato l'assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino - per spiegare le vele di un'idea ambiziosa, coerente con il nostro piano regionale di sviluppo, e scrivere insieme una pagina di buona politica. Ora ci sono le risorse, mettiamo nero su bianco gli impegni e partiamo subito con la fase attuativa". (segue) (Com)