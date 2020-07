Napoli: un murale in ricordo di Ulderico Esposito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato consegnato stamattina all'ingresso della metropolitana di Chiaiano il murales "La vera gioia è...", realizzato e donato da Raffo Art-I colori positivi di Napoli in memoria di Ulderico Esposito, il tabaccaio che lo scorso anno perse la vita dopo la brutale aggressione avvenuta all'esterno della sua tabaccheria. Presenti e promotrici di questa iniziativa in ricordo di Ulderico, la moglie Daniela e le figlie Lucia e Alessia, l'assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani Alessandra Clemente, che ha patrocinato l'evento e l'amministratore Unico Anm Nicola Pascale. L'assessore Clemente ha dichiarato: "È stato toccante ed emozionante assistere alla creazione dello splendido murales di Raffo che ha permesso di realizzare il desiderio della famiglia di condividere con quanti vivono e attraversano la metropolitana di Chiaiano il loro forte messaggio di amore familiare e giustizia. Tre donne, che all'indomani della tragica aggressione che fu fatale per l'amato papà e marito, hanno rialzato la saracinesca continuando a portare avanti la tabaccheria di famiglia. Il loro dolore deve renderci tutti partecipi e soprattutto accrescere l'impegno di tutte le istituzioni per portare sicurezza e bellezza nella nostra città". (Ren)