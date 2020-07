Sardegna: sostegno a emittenti Tv e radio per diffusione lingua sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento complessivo è di 2 milioni e 131 mila euro, di cui 1 milione 131 mila euro nel 2020 e 1 milione nel 2021. Mezzo milione di euro è destinato a favore di quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line. Per le opere editoriali sono previsti 250 mila euro mentre per la produzione di programmi televisivi o radiofonici sono stanziati 1 milione 131 mila euro. 150 mila euro per la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni e ulteriori 100 mila euro per il sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue minoritarie. La deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione. L'assessore Biancareddu ha inoltre fatto presente che i contributi da destinare, non sono da considerare aiuti di Stato in quanto destinati ad articoli e trasmissioni esclusivamente in lingua sarda o altra varietà parlata in Sardegna che producono un impatto locale, non in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. (Com)