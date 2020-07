Molise: commissione Antimafia, troppi soggetti destinati al confino in territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rapporto sui lavori della Commissione evidenzia anche l'esigenza di costituire un Osservatorio sulla legalità permanente con caratteristiche di organo consultivo a carattere tecnico-scientifico per la promozione della cultura della legalità e che sia di supporto al Consiglio e alla giunta regionali. Un organo che accolga tutte le competenze e le esperienze già attive sul territorio. Per conferire massima funzionalità all'Osservatorio sulla legalità, sarà importante attivare una apposita convenzione con l'Università degli studi del Molise garantendo stage dedicati a studenti adeguatamente profilati e sensibili alle delicate materie da approfondire e divulgare."La Commissione, che ho avuto l'onore di presiedere - ha concluso Nola - ha anche collaborato alle attività del 'Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto alla criminalità e la promozione della legalità a livello nazionale, nell'ambito del quale sono stati definiti tre ulteriori progetti che riguardano i beni sequestrati, l'accoglienza di minori provenienti da famiglie mafiose, le modifiche e le integrazioni al Codice dei contratti pubblici in favore delle imprese che denunciano tentativi di infiltrazione criminale all'interno dell'attività imprenditoriale. Il Rapporto conclusivo, infine, evidenzia l'assoluta necessità di svolgere una capillare e continua attività di informazione per prevenire, combattere e arginare l'estendersi dei reati usurari e il dramma della droga che coinvolge e stravolge la vita di migliaia di giovani e delle loro famiglie". (Rin)