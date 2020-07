Campania: De Luca, stop lavori a galleria Castellammare, troveremo 100 mln per arrivare fino a Sorrento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i nuovi fondi europei faremo interventi strategici. Raddoppieremo binari Eav fino a Sorrento. Ho chiesto ai dirigenti di sospendere i lavori per la galleria a Castellammare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha spiegato: "Se dobbiamo fermarci a Castellammare non vale la pena di continuare. Troviamo un finanziamento di 100 milioni, quando li avremo disponibili, facciamo ripartire opera e galleria. Faremo interventi simili in altri territori della nostra Regione". (Ren)