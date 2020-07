Sardegna: Solinas e Fasolino, con 6,5 milioni per università Olbia prende forma progetto ambizioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di una Sardegna che va oltre gli egoismi di campanile - ha aggiunto Solinas - e punta su uno sviluppo policentrico, in cui tutti i territori possono sviluppare le proprie potenzialità e contribuire insieme alla ripresa della nostra terra, si raggiunge passo dopo passo, con azioni come questa e - ha concluso il presidente - con quello spirito di condivisione fondamentale per tradurre i programmi in azioni concrete". (Com)