Coronavirus: Piemonte, da martedì Consiglio regionale in presenza (2)

- Infatti, le sedute non sono ancora aperte al pubblico; per i giornalisti può essere permesso solo previa specifica autorizzazione del presidente. Normalmente i giornalisti potranno recarsi all’interno di Palazzo Lascaris nella Sala Viglione nel limite della capienza a garanzia del distanziamento sociale. Vi sono anche norme specifiche per eventuali interviste e conferenze stampa. Le sedute d’Aula in presenza dell’Assemblea legislativa partiranno, quindi, martedì 14 luglio, dalle 10 alle 18, per esaminare le proposte di legge 4, su un elenco regionale degli operatori socio-sanitari e, 41, per il contenimento della crescita della popolazione di ungulati, già all’odg nelle ultime sedute. A seguire è stata inserita nell’odg anche la Pdl 59 "Riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico". Alle 9.30 è previsto il sindacato ispettivo e, alle 14, il question time. Si riuniranno anche le Commissioni. Lunedì 13: alle 11 la quarta, presieduta da Alessandro Stecco, per l’informativa della Giunta regionale sul recupero delle liste d’attesa. Mercoledì 15: alle 9.30 la seconda, presieduta da Mauro Fava, per l’espressione del parere preventivo su una delibera in merito al Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-21; alle 11.30 la sesta, presieduta da Paolo Bongioanni, per un parere sui criteri di erogazione bonus cultura. Giovedì 16: alle 15 la quinta, presieduta da Angelo Dago. Lunedì 13 alle 11, presso le Officine Grandi Riparazioni - OGR (via Borsellino 17/A), il presidente Allasia interviene anche alla cerimonia di conferimento dell'Onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte per meriti civili alla Brigada Henry Reeve, per ringraziare il personale sanitario cubano impegnato presso il Covid Hospital Ogr. Presenzia anche l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia José Carlos Rodriguez Ruiz. (Rpi)