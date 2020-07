Coronavirus: Novara, arriva laboratorio belga per 1220 test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team belga B-Life "Biological Light Fieldable laboratory for Emergencies" si sposta a Novara dove resterà fino al 20 luglio per effettuare test sierologici su un campione di 1220 persone che hanno aderito al progetto e provenienti da associazioni di volontariato, Protezione Civile, Croce rossa, enti pubblici e aziende che offrono servizi di pubblica utilità. L’arrivo è previsto per domenica 12 con le attività di screening che inizieranno il giorno dopo, il 13 luglio. Faranno base al PalaVerdi dove saranno allestiti l’area di attesa e l’ambulatorio mobile. Con un «pungidito» verrà effettuata una prima verifica sulla presenza o meno di anticorpi al Covid-19. In caso di positività verranno effettuati ulteriori esami diagnostici per verificare l'eventuale positività al virus. La squadra è composta da 10 persone e durante la prima fase della missione a Torino, sono state sottoposte al test sierologico 4.548 persone, delle quali 196 sono risultate positive e, dunque, sottoposte al tampone, che ha dato esito positivo in 1 solo caso. "Il campione osservato fino ad ora risultato positivo al test sierologico – osserva l’assessore regionale alla Ricerca Applicata per l’emergenza Covid-19, Matteo Marnati – è soltanto del 4,3% e ci permette quindi di avere una dato più chiaro: è presumibile, infatti, che in questo momento in Piemonte siano circa 200.000 le persone entrate in contatto con il Covid-19 su una popolazione totale di 4.400.000 abitanti. Le categorie scelte per questo screening sanitario – ha aggiunto Marnati – erano le più esposte al contatto col virus durante il lockdown, e per questa ragione si è ritenuto di sottoporle ai test. Ringrazio anche il Sindaco e il Comune di Novara e la protezione civile per l'organizzazione logistica del progetto" (segue) (Rpi)