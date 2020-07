Campania: De Luca, secondo agenzie di rating Regione meglio del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni scorsi abbiamo dovuto fare i conti con mille emergenze. Abbiamo dovuto iniziato a risanare il bilancio. I nostri advisor, le agenzie di rating danno un outlook positivo e ci collocano meglio rispetto al governo italiano. Abbiamo affrontato alcune emergenze che risolveremo, a cominciare da quelle ambientale. Al di là delle sciocchezze, per la prima volta un piano concreto per ecoballe". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)