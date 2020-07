Campania: De Luca, da lunedì bando per dare respiro a strutture e comparto turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì parte bando per strutture turistiche. Prevederà bonus da 2mila a 7mila euro. Daremo una mano a chi gestisce alloggi per vacanze e soggiorni breve, camping e aree sosta camper, residence. E poi diverse categorie: agenzie di viaggio, stabilimenti balneari e tour operator. Stiamo continuando a sforzo enorme per dare respiro a economia nostra Regione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)