© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credito alle imprese. Abbiamo varato bando per imprese agroalimentare, cantieristica, automotive. Per investimenti da 300mila a 3 milioni di euro. La Regione garantisce 35% a fondo perduto e gli interessi sui mutui e offrirà fideiussione fino a 90%. Misura per dare respiro a industriali e altri settori produttivi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)