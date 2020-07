Campania: De Luca, nessuno in Italia ha fatto meglio di noi contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo mesi difficili alle spalle, abbiamo retto in maniera importante sul piano dell’epidemia e lotta al Covid. Vorrei che arrivasse ai concittadini, oggi, il messaggio fondamentale: per i prossimi mesi, di speranza e fiducia. Abbiamo dimostrato di poter essere la prima Regione d’Italia in termini di capacità amministrativa. Nessuna istituzione in Italia, di nessun tipo, capace di far arrivare contributo a imprenditori e professionisti. Senza esaltarci ma anche con grande orgoglio abbiamo construito una Regione e una Napoli che oggi cammina a testa alta in Italia, sulla base dei fatti". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)