Campania: De Luca, defiscalizzare investimenti e detassare imprese, Campania farà come l'Olanda

- "Apriremo vertenza con governo nazionale per fare, attorno alle zone economiche speciale, come ha fatto l’Olanda. Noi rileviamo che gli olandesi sono “brava gente”, che hanno introdotto regimi fiscali che attira le grandi imprese. Perché non farlo in Campania e nel Sud? La proposta, già fatta da alcuni parlamentari, rilancio per la Campania: avere la defiscalizzazione totale e detassazione totale degli utili. Investire qui deve essere un grande affare. Dobbiamo davvero determinare le condizioni per un nuovo boom economico". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)