Campania: Ciarambino (M5s), investire su formazione artigianato e mestieri

- "Gli incontri con le associazioni di categoria degli artigiani che sto avendo in questi giorni evidenziano la strada da seguire per il rilancio del territorio della nostra regione". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per il M5S, a margine dell'incontro di oggi nella sede di Confartigianato dove era presente il presidente Enrico Inferrera, il direttivo di Confartigianato Napoli, il vicepresidente vicario e i presidenti di Confartigianato Giovani e Confartigianato Donne. Ciarambino ha aggiunto: "L'artigianato, le piccole e medie imprese sono una opportunità straordinaria di crescita per la Campania, che è stata dimenticata dalla politica degli ultimi dieci anni e su cui noi, come Movimento Cinque Stelle, intendiamo investire". (segue) (Ren)