Campania: Ciarambino (M5s), investire su formazione artigianato e mestieri (2)

- Ciarambino ha spiegato: "Bisogna puntare sulla formazione dei giovani direttamente all'interno delle imprese, dove possono imparare dei mestieri che altrimenti andrebbero perduti e che rappresentano una vera opportunità di lavoro. Occorre però, come ci chiedono le categorie, sburocratizzare gli iter di accesso per i progetti e dare garanzie di credito alle aziende che non hanno la disponibilità di liquidità per andare avanti". Quindi ha concluso: "Uno dei progetti sui quali investire è la creazione dei Fab Lab, ovvero, officine con strumentazioni di alta tecnologia finanziate dalla Regione e messe a disposizione delle piccole imprese e dei nuovi artigiani, per aumentare la qualità e la competitività delle loro produzioni e, perché no, inserirle nelle aree interne, così da rivitalizzare quei territori che rischiano lo spopolamento". (Ren)