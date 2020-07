© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono arrivati dagli ambiti sociali di Zona per 10mila famiglie con disabili non gravi, pagati oltre 8mila bonus di 600 euro. Abbiamo integrato il fondo ai comuni per le agevolazioni per i fitti, siamo arrivati a 81 milioni di euro. Se i Comuni si muovono daremo contributi a 100mila famiglia. I Comuni si attivino”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)