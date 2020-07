Campania: De Luca, entro fine anno nuovo concorso per piano regionale lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piano per il lavoro, dalla prossima settimana vanno a lavorare i primi 2.500 giovani vincitori di concorso. Presso 150 comuni della Regione. Nel frattempo è partito il secondo bando per 600 assunzioni da fare presso centri per l’impiego e ci stiamo preparando per fare un altro concorso, nell’ambito dei 10mila posti di lavoro, per la fine dell’anno. Nel frattempo lavoriamo a rilanciare i cantieri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)