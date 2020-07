Campania: De Luca, nostro obiettivo sia nuovo boom economico per la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo in condizione di lanciare come messaggio l’obiettivo di far decollare in Campania un miracolo economico. Fare quello che hanno fatto la Baviera, l’Ile de France, la Catalogna in Spagna: avere un boom economico di un’intera regione. Ce la possiamo fare. Abbiamo condizioni organizzative e finanziarie per realizzare un miracolo economico campano e dare una prospettiva di lavoro a intera generazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)