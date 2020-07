Coronavirus: Piemonte, da martedì Consiglio regionale in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio regionale del Piemonte ricomincia a lavorare con la presenza dei consiglieri in Aula a partire da martedì 14 luglio. Così è stato deciso dalla Conferenza dei capigruppo, in base alla proposta dell'Ufficio di presidenza. Sono state adottate particolari cautele: la capienza massima dell'Aula è ridotta a 60 persone munite di mascherina (i consiglieri regionali sono 51, compreso il Presidente della Regione ed a questi possono aggiungersi degli assessori esterni). Ogni fase dei lavori dell'Assemblea è stata studiata, a partire dall'accesso all'emiciclo per evitare assembramenti. I consiglieri sono seduti a posti alternati e la permanenza in Aula non può essere superiore alle tre ore consecutive e solo dopo una pausa di mezz'ora può ripartire la seduta. La ripresa dei lavori consiliari in presenza è previsto per le riunioni degli organi istituzionali, come le Commissioni permanenti, le Giunte e la Conferenza dei capigruppo. Continuerà ad essere garantita la pubblicità delle sedute dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni in sede legislativa, attraverso la trasmissione in streaming sul sito istituzionale dell'ente e su Facebook e dalla comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'ufficio stampa.