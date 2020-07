Salerno: M5s, domenica a Piaggine inaugurazione "Spazio 5 stelle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 12 luglio, alle ore 11 a Piaggine gli esponenti del Movimento 5 stelle Francesco Castiello, Felicia Gaudiano, Luigi Iovino, Anna Bilotti e Michele Cammarano apriranno le porte del nuovo Spazio 5 stelle. "Lo spazio - hanno spiegato gli esponenti del M5s in una nota - è stato creato rispettando le cosiddette 5 'stelle': cinque concetti che rappresentano i punti cardine di questo luogo. Lavoro, Formazione, Cultura, Aggregazione e Sviluppo di idee rivolte al futuro, queste le linee guida delineate per realizzare un "luogo non convenzionale, un luogo ancora non presente in città. Lo scarso interesse per le nostre aree interne sta producendo nel Cilento conseguenze molto gravi, a partire da un inarrestabile fenomeno di spopolamento. Abbiamo il dovere di arginare l'emigrazione intellettuale e produttiva dalla Campania e dal Sud e mettere in campo una programmazione di ampia visione, con una nuova strategia di sviluppo. Abbiamo il dovere di invertire questa tendenza ridando lustro ai piccoli borghi, alle loro tradizioni, alle loro eccellenze e alla loro storia. Sarà un vero e proprio luogo d'incontro, confronto, partecipazione e attività su tutti i temi che riguardano la nostra Regione. Tutti avranno voce in capitolo portando le proprie idee e la propria voglia di partecipare alle attività. Il fine di questa nuova avventura sarà quello di elaborare nuove soluzioni condivise mettendo a disposizione della cittadinanza appuntamenti fissi, incontri con portavoce e tanto altro", hanno concluso. (Ren)