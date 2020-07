© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiate timore di apparire demodé. Mettetevi le mascherine, io per dare l’esempio la metterò anche al mare. Dateci una mano con la sensibilità e la disciplina che serve a gestire questa fase di mezzo". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)