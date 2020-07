Campania: De Luca, se sanità regionale fosse stata commissariata sarebbe stata una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana faremo una bella iniziativa per dare con precisione i risultati di questa operazione ambientale. Abbiamo fatto i conti con alcune emergenze sociali. Con quella sanitaria, il problema del commissariamento da cui siamo usciti in due anni. In queste settimane coi brividi addosso ho pensato a cosa fosse successo se fossimo stati ancora commissariati da pinguini esterni: sarebbe stata una tragedia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)