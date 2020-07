Droga: De Luca su overdose ragazzi a Terni, non si può morire così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai giovani dico: non perdiamo la testa, avete il diritto e il dovere anzi di divertirsi e gioire. Ho letto dei due ragazzini di Terni morti nel sonno per una dose di droga. Non è possibile, non si può e non si deve morire così. Ci saranno tante occasioni per divertirsi, incontrarsi e socializzarsi ma col divertimento vero". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Appello da padre: non fatevi trascinare nella spirale della droga. Non sentitevi schiavi nella logica di branco, se su dieci amici nove si drogano e uno no, ha ragione quell’uno. Non sentitevi eccezione o anomalia. L’anomalia sono quelli che perdono la testa con droga e superalcolici". (Ren)